مكتب السوداني يعلن تفاصيل تطوير مدينة الكاظمية المقدسة
مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي في كلمة له خلال حفل انطلاق حزمة من المشاريع الخدمية لتطوير مدينة الكاظمية المقدسة
- إطلاق العمل بتنفيذ تأهيل وإكساء 5 أحياء سكنية في مدينة الكاظمية المقدسة
- إطلاق تنفيذ تأهيل شارع المحيط
- رئيس الوزراء وجه بإطلاق حملة لتطوير عين بغداد مدينة الكاظمية المقدسة ويتابع بنفسه وبشكل مستمر مراحل العمل فيها
- خطة الإعمار على عدة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويله المدى
- المشاريع الخدمية فقد شملت تأهيل مستشفى الكاظمية المقدسة وتأهيل الشوارع الرئيسة الخمسة في المدينة
- بناء 50 مدرسة جديدة في الكاظمية وترميم وبناء 6 مدارس تراثية
- تجهيز منظومة الصرف الصحي وفي الشهر العاشر تنصب المحطة
- قريباً إطلاق الجسر المعلق يربط بين الكاظمية المقدسة والأعظمية مروراً بالمنطقة العسكرية
- تخصيص مساحة لإقامة أكبر متحف لتوثيق جرائم النظام البائد في نفس الموقع الشعبة الخامسة
- بناء مدن للزائرين بمساحة 200 دونم وتخصيصها إلى العتبة الكاظمية المقدسة لإدارتها