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مكتب السوداني يعلن تفاصيل تطوير مدينة الكاظمية المقدسة

مكتب السوداني يعلن تفاصيل تطوير مدينة الكاظمية المقدسة
مكتب السوداني يعلن تفاصيل تطوير مدينة الكاظمية المقدسة
2024-07-04 23:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي في كلمة له خلال حفل انطلاق حزمة من المشاريع الخدمية لتطوير مدينة الكاظمية المقدسة

- إطلاق العمل بتنفيذ تأهيل وإكساء 5 أحياء سكنية في مدينة الكاظمية المقدسة 

- إطلاق تنفيذ تأهيل شارع المحيط

- رئيس الوزراء وجه بإطلاق حملة لتطوير عين بغداد مدينة الكاظمية المقدسة ويتابع بنفسه وبشكل مستمر مراحل العمل فيها

- خطة الإعمار على عدة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويله المدى 

- المشاريع الخدمية فقد شملت تأهيل مستشفى الكاظمية المقدسة وتأهيل الشوارع الرئيسة الخمسة في المدينة

- بناء 50 مدرسة جديدة في الكاظمية وترميم وبناء 6 مدارس تراثية 

- تجهيز منظومة الصرف الصحي وفي الشهر العاشر تنصب المحطة 

- قريباً إطلاق الجسر المعلق يربط بين الكاظمية المقدسة والأعظمية مروراً بالمنطقة العسكرية  

- تخصيص مساحة لإقامة أكبر متحف لتوثيق جرائم النظام البائد في نفس الموقع الشعبة الخامسة

- بناء مدن للزائرين بمساحة 200 دونم وتخصيصها إلى العتبة الكاظمية المقدسة لإدارتها

 

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