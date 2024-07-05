أمين العاصمة: بغداد مقبلة على واقع مغاير

2024-07-05 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملااوضح امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، أبرز مشاريع حملة تطوير مدينة الكاظمية المقدسة، فيما أشار إلى ان العاصمة بغداد على موعد قريب وواقع مغاير.وقال امين بغداد عمار موسى كاظم في كلمة له خلال حفل انطلاق حزمة من المشاريع الخدمية لتطوير مدينة الكاظمية المقدسة، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إنه "نفخر اليوم بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع لخدمة مدينة الكاظمية المقدسة بإشراف مباشر ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإعمارة مدينة الكاظمية مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والتي تعد خطوات لاحقة لما بدأت به وقدرته امانة بغداد من مشاريع خدمية في المدينة تتمثل بتأهيل وتأثيث وانارة شارع الامام موسى الكاظم عليه السلام وكورنيش الكاظمية فضلا عن اكساء الشوارع الرئيسية بمساحة 200,000 متر مربع وكان آخرها افتتاح متحف ومركز الشيخ الوائلي رحمه الله في مدينة الكاظمية المقدسة".وأكد أن " المسيرة الخدمية مستمرة لتكتمل بإكمال متطلبات إدراج مشاريع أخرى منها كورنيش الكاظمية المقطع الثاني وبستان الجوادين فضلا عن إدراج 10 مشاريع تتضمن تأهيل عدد من المحلات السكنية وتطوير شوارع وجزرات وسطية ومتنزهات إضافة إلى أعمال خدمية أخرى".ولفت الى أن "امانة بغداد قطعت عهدا على نفسها بادامة الخدمات والمشاريع النوعية والجهد الإستثنائي للنهوض بواقع مدينة بغداد فنحن نعد العدة لاكساء 62 محلة سكنية في مدينة بغداد إضافة إلى صيانة طرق المرور السريعة فضلا عن إنشاء ستة مجسرات في جانبي الكرخ والرصافة إلى جانب زيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة والمتنزهات".واكمل قائلا: "لم تقف خطانا عند هذا الحد وسنقول لاهلنا في العاصمة بغداد انتم على موعد قريب وواقع مغاير لنشهد مدينة الحلم والسحر والجمال كما عهدناها سابقا وأن نراها في أبهة وأجمل صورة".