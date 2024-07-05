البيت الأبيض ترحب بقرار إسرائيل إرسال وفد للتفاوض في شأن غزة

2024-07-05 00:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، بقرار إسرائيل إرسال وفد للتفاوض في شأن وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع. وقال البيت الابيض في بيان إنّ "الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي ناقشا الجهود القائمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار وكذلك للإفراج عن الرهائن"، مضيفاً أنّ الجانبين "بحثا الردّ الأخير لحماس" و"قد رحّب الرئيس بقرار رئيس الوزراء السماح لمفاوضيه بإجراء محادثات مع الوسطاء الأميركيين والقطريين والمصريين بهدف إنجاز الاتفاق".