2024-07-05 03:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تحدث السياسي مشعان الجبوري، عن أبرز التحذيرات التي أطلقها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى قادة الإطار التنسيقي. وقال الجبوري، في حديث لبرنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد، إن “مسعود بارزاني حذر قادة الإطار من توريط العراق في أي حرب قد تشتعل على الجبهة الجنوبية في لبنان”. وتابع أن “بارزاني قال في الاجتماع […]

ظهرت المقالة مشعان: مسعود بارزاني حذر الإطار من “الحصار الأمريكي”.. الموظفون لن يستلموا رواتبهم أولاً على ايشان.