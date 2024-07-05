مفتن: جئنا للإصلاح وليس لغيره

2024-07-05 09:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن أن توليه هذا المنصب جاء من أجل إصلاح الرياضة في العراق وليس لأمر آخر.وقال مفتن خلال الحفل الذي أقامته نقابة الرياضيين العراقيين - المقر العام وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل اسطورة الكرة العراقية أحمد راضي: "جئنا للإصلاح وليس لغير الإصلاح حيث الرياضة والرياضة العراقية بالذات وهذه الثروة الوطنية العملاقة لا تتحمل الإخفاقات فإن لم أنجح سأترك المجال لغيري ليكمل وليصلح".وأشار الى أن "الأسطورة الراحل أحمد راضي ترك أثراً كبيراً في نفوس العراقيين من رياضيين وغير رياضيين حيث أفرح الكثير وأسعد شعبنا وخسارته تعد كبيرة"، مبيناً أن الراحل ليس رمزاً رياضياً بل هو رمز وطني ".ويعد الراحل أحمد راضي من أبرز لاعبي العصر الذهبي للكرة العراقية، حيث اشتهر بتسجيله الهدف الوحيد للعراق أمام بلجيكا في نهائيات كأس العالم 1986.