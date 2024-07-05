إيران.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تنطلق واحتدام المنافسة

2024-07-05 09:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} بعد مرور أسبوع على الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة غير محسومة النتائج، أنطلقت في إيران اليوم الجمعة جولة الإعادة لاختيار رئيسها التاسع من بين المرشحين، الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي، وسط احتدام المنافسة بينهما، وهو بالأساس سباق بين المعسكرين الإصلاحي الساعي إلى العودة إلى السلطة والمحافظ الراغب بالتمسك بها وقطع الطريق على غريمه السياسي.