2024-07-05 10:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وصف كيليان مبابي كريستيانو رونالدو بأنه “أسطورة كرة القدم” و “فريد من نوعه”، بينما يستعد النجمان لملاقاة بعضهما في ربع نهائي أمم أوروبا. بالنسبة للكثيرين، فإن القصة الفرعية الأهم للمباراة بين البرتغال وفرنسا في هامبورغ يوم الجمعة هي المواجهة المباشرة بين قائدي الفريقين. كان مبابي قد وصف في السابق رونالدو بأنه مثله الأعلى، وتحدث بإيجابية […]

ظهرت المقالة مبابي: سيبقى كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم أولاً على ايشان.