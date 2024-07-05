دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات في ختام الجولة الـ37

2024-07-05 10:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد اربع محافظات، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، اقامة خمس مباريات في ختام الجولة الـ37 لدوري نجوم العراق لكرة. ‏

ويلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه فريق نوروز على ملعب الزوراء في الساعة الـ 5:00 عصراً ، ‏بينما يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي في نفس التوقيت مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه نادي نفط البصرة. ‏

في حين تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ 7:30 مساءً تجمع الاولى فريق ميسان مع النجف على ملعب ميسان الأولمبي، فيما ‏يستضيف فريق أربيل على ملعب فرنسو حريري ضيفه فريق كربلاء.

‏بينما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء وضيفه الطلبة على ملعب الفيحاء في البصرة .



