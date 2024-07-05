دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات في ختام الجولة الـ37
2024-07-05 10:12:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تشهد اربع محافظات، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، اقامة خمس مباريات في ختام الجولة الـ37 لدوري نجوم العراق لكرة.
ويلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه فريق نوروز على ملعب الزوراء في الساعة الـ 5:00 عصراً ، بينما يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي في نفس التوقيت مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه نادي نفط البصرة.
في حين تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ 7:30 مساءً تجمع الاولى فريق ميسان مع النجف على ملعب ميسان الأولمبي، فيما يستضيف فريق أربيل على ملعب فرنسو حريري ضيفه فريق كربلاء.
بينما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء وضيفه الطلبة على ملعب الفيحاء في البصرة .