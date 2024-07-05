مشاجرة بسكاكين تنتهي بمقتل شاب دون العشرين في حلبجة

2024-07-05 10:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم شرطة محافظة حلبجة بارزان عثمان، يوم الجمعة، بأن شابا يبلغ من العمر 19 عاما قُتِلَ طعناً في ناحية "سيروان" نتيجة مشاجرة، وصدر أمر بالقبض بحق اثنين من المشتبه بهم.

وقال عثمان في بيان، إن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاما ويدعى (س . س. ع.) من سكنة قرية (بكراوة) التابعة للناحية المذكورة أُصيب بجروح بعد تعرضه للطعن بسكين مساء أمس الخميس إثر مشاجرة وملاسنة".

وأضاف أنه "بعد نقله إلى مستشفى طوارئ حلبجة، توفي الشاب متأثرا بالجروح التي أُصيب بها، وتم إرسال جثته إلى الطب العدلي".

وتابع عثمان أن مذكرة قبض صدرت بحق اثنين من المشتبه بهم بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وتقوم فرق الشرطة حاليا بالبحث عن المشتبه بهما من أجل إلقاء القبض عليهما.