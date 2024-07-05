الموارد المائية: الخزين المائي ارتفع بنسبة ثلاثة أضعاف عما كان عليه

2024-07-05 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، ان الأمطار في هذا الموسم كانت نوعاً ما قريبة من المعدلات الجيدة أو المقبولة حيث استثمرت الحكومة ومن خلال وزارة الموارد المائية جميع مياه الأمطار والإيرادات المتحققة بفعلها، اذ ان الخزين ارتفع بنسبة ثلاثة أضعاف عما كان عليه. وذكر شمال، ان المناسيب ارتفعت ضمن مقدم السدود سواء كانت سدود الموصل ودوكان ودربنديخان والعظيم وحمرين فضلاً عن السدود الصغيرة الموجودة في الإقليم مع ارتفاع مستوى المياه في عمود نهر دجلة والروافد المرتبطة به فضلاً عن دفع موجات فيضانية مسيطر عليها إلى الأهوار لاستعادتها والحفاظ على المساحات المغمورة وتحسين بيئة شط العرب. واشار الى ان المباحثات التي تمت مع الجانب التركي أسهمت كذلك في تحسين الإطلاقات وساهم في تعزيز الخزين الاستراتيجي و هذه التفاهمات أثمرت عن توقيع الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا والتي ستضمن حصول العراق على حصة عادلة من المياه للسنوات العشر المقبلة.