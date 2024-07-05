لإيقاف الجشع والاستغلال.. عمل المولدات الأهلية على طاولة البرلمان

2024-07-05 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة تجاهل اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها. وقال عضو اللجنة داخل راضي، ان هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون . وبين راضي ان لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية . وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى نكتة ساخرة