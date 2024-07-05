اليوم .. خمس مباريات لحساب الجولة (37) من دوري النجوم

2024-07-05 11:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم الجمعة مباريات بالجولة الـ(37) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ملعب الساحر أحمد راضي سيشهد في الساعة الخامسة عصراً مباراة فريق الكرخ أمام نظيره نفط البصرة، فيما يستضيف ملعب الزوراء بنفس التوقيت لقاء فريق الكهرباء مع نوروز".اضاف أن " فريق أربيل سيلاقي نظيره كربلاء في الساعة السابعة والنصف مساءً بملعب الساحر أحمد راضي، بينما يلعب بنفس التوقيت فريقا الميناء والطلبة على ملعب الفيحاء".وبين أن "مباريات اليوم ستختتم بمباراة فريق نفط ميسان مع ضيفه النجف في المباراة التي يستضيفها ملعب ميسان في الساعة السابعة والنصف مساءً".