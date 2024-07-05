العتبة الحسينية المقدسة تنهي استعداداتها لاستقبال شهر محرم الحرام

2024-07-05 11:18:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيمي

أنهت العتبة الحسينية استعداداتها لاستقبال شهر محرم الحرام واستقبال ملايين الزائرين في يوم عاشوراء.

وقال مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة رسول فضالة لوكالة الأنباء العراقية إنه "بتوجيه من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة والأمين العام للعتبة تم عقد اجتماع حضرته جميع الأقسام المعنية بشهر محرم الحرام لبحث الاستعدادات لهذا الشهر، لاسيما يوم تبديل الراية التي تؤذن بقدوم شهر محرم الحرام"، موضحاً أن "قسم حفظ النظام أعد خطة متكاملة لهذه الليلة المباركة لاستقبال الجموع الغفيرة من الزوار وتم تحديد أبواب الدخول وأبواب الخروج، وتم وضع خطة للمنصة داخل الصحن وخطة لنشر مفارز الدفاع المدني في محيط العتبة المقدسة".

وتابع فضالة أن "هناك تعاونا وتنسيقا عاليين بين العتبة المقدسة وهيئة الصحة والتعليم الطبي لنشر المفارز الطبية داخل الصحن الشريف وستشارك في مراسيم الليلة الاولى وما بعدها اعداد كبيرة من المتطوعين وكذلك تم وضع الحواجز لأبواب الدخول ونشر السواد داخل الحرم الشريف من قبل الأقسام المعنية وستشهد تلك الاستعدادات تصاعداً مستمراً يوماً بعد يوم لحين الانتهاء من مراسيم الزيارة المباركة".

واضاف فضالة أن "هناك تنسيقاً عالياً ايضا بين العتبة وجميع الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة لتوفير الأمن لملايين الزوار القادمين من داخل العراق وخارجه حتى خروج آخر زائر من المدينة المقدسة".