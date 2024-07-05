2024-07-05 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، الإطاحة بمتهم سرق 30 مليون دينارًا و مخشلات ذهبية وساعات يدوية في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارزها في مكتب المنصور لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 30 مليون دينار مع مخشلات ذهبية وساعات يدوية من داخل دار ضمن منطقة العامرية ببغداد".

وأوضحت انه "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن عدة عمليات سرقة للدور السكنية ضمن مناطق متفرقة من بغداد والتي تم فيها تسجيل أصل إخبار".

وأضافت انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (443) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".