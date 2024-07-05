2024-07-05 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

كشف مفتش الاثار في صلاح الدين سالم عبدالله، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن حجم الاضرار المسجلة في المواقع الاثرية من احداث حزيران 2014 إثر دخول تنظيم "داعش".

وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "من خلال اجراء تقييم لما تعرضت له المواقع الاثرية والتاريخية في صلاح الدين بعد احداث حزيران 2014 وانتهاء معارك التحرير يمكن التأكيد بأن من 12-13 موقعا تعرضت إلى عمليات استهداف مباشرة وتسببت بأضرار متباينة بعضها كبير"، لافتا الى انه "من بينها 6 مواقع مهمة تعود للحضارة الاشورية".

وأضاف ان "صلاح الدين تتميز بانها تضم 830 موقعا اثريا وتاريخيا تشكل الشرقاط المدينة الأكبر بعدد المواقع بنسبة 34% من اجمالي الموجود على مستوى المحافظة بوجود مدينة اشور التي كانت نواة للحضارة الاشورية لافتا الى ان الجهل كان وراء استهداف وتدمير المواقع الاثرية وخاصة الشاخصة منها".

وأشار الى ان "هناك تعاونا مع منظمات دولية بالإضافة إلى جهد الهيئة العامة للآثار في إعادة اغلب المواقع الاثرية والتاريخية المتضررة وهناك بالفعل نسب انجاز جيدة".

وتابع، ان" صلاح الدين تضم مواقع كل الحضارات سواء اكانت الاشورية او السومرية او البابلية وغيرها"، لافتا الى أن "جهودنا مستمرة في حماية المواقع والسعي الى صيانتها والحفاظ عليها لانها تمثل ارثا حضاريا وانسانيا وتاريخا لوادي الرافدين".

وتشهد ملوية سامراء وقصر الخلافة الاثري، اعمال تأهيل مستمرة في الوقت الذي تتسابق المحافظات العراقية على إيجاد مورد مالي جديد من خلال جذب السائحين الأجانب.



