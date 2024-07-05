القبض على متهم هارب اقدم على قتل شقيقه في بغداد

2024-07-05 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة (5 تموز 2024) القبض على متهم هارب اقدم على قتل شقيقه في محافظة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفق مذكرة قبض قضائية، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم هارب قام بجريمة قتل أخيه في وقت سابق".

وأوضحت، ان "عملية القبض جاءت بعد التحري وجمع المعلومات والمراقبة الدقيقة للمتهم الذي رصد محل تواجده في منطقة الشعب حي البساتين ببغداد".

وأكدت انه "تم القاء القبض عليه وإحالته اصوليا إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".