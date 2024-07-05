تحتضنها بغداد .. العراق في المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة السلة للشباب

2024-07-05 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق في العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل، الـ 11 من الشهر الجاري بطولة غرب آسيا للشباب تحت سن 18 عاما لكرة السلة.

وقال النائب الثاني لاتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستشهد مشاركة سبعة منتخبات هي : العراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، وفلسطين، والاردن واليمن".

واضاف ان "مباريات البطولة ستقام في قاعة الشعب للالعاب الرياضية خلال الفترة من الـ 11 ولغاية الـ 17 من الشهر الجاري".

وأشار نجم إلى أن "الفرق المشاركة قُسّمت على مجموعتين بعد إجراء القرعة، ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية الى جانب سوريا وايران واليمن، بينما ضمت المجموعة الاولى منتخبات لبنان والاردن وفلسطين".

واكد ان "الاتحاد العراقي جاهز لاحتضان البطولة وجهّز كل الأمور التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة":