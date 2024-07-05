2024-07-05 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

كشف رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي عماد الجابري، اليوم الجمعة، أبرز الملفات التي شهدتها زيارة الوفد القضائي إلى أذربيجان.

وقال الجابري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الوفد القضائي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الى أذربيجان، شهدت مناقشة موضوع تبادل السجناء والتعاون في مكافحة الإرهاب ومتابعة الإرهابيين".

وأضاف أن "سياسة رئيس مجلس القضاء، تتضمن الانفتاح مع الدول من أجل تبادل الخبرات وإنجاز التحقيقات الدولية".

بدوره قال رئيس هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، ليث جبر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الوفد القضائي العراقي جاءت بدعوة من رئيس المحكمة العليا في أذربيجان، وعند لقائنا برئيس المحكمة العليا الاذربيجاني تمت مناقشة العديد من الأمور أهمها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب".

وتابع: إن "الوفد قام أيضاً بزيارة المحكمة الدستورية، واطلع على عمل المحكمة والقضاء الاذربيجاني، وناقش آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي"، لافتاً الى أنه "من المؤمل خلال الفترة المقبلة عقد مذكرات تفاهم بين البلدين في مجال القضاء ومكافحة الإرهاب".

ووصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الأربعاء الماضي، الى جمهورية أذربيجان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

وقال القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل اليوم، الى جمهورية أذربيجان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، بناء على دعوة موجهة من قبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان اينام كريموف"، مبينا ان "الزيارة تهدف لتبادل ودراسة الخبرة الإيجابية في النظام القضائي والقانوني بين البلدين".

وأكد أن "الوفد الزائر ضم كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف (بغداد الكرخ والرصافة ـ ديالى ـ الانبارـ ذي قار ـ نينوى ـ ميسان) ونائبي رئيس محكمة استئناف الكرخ"، مشيرا الى أن "نائب رئيس القضاء جنكيز أغزاروف ورئيس دائرة التعاون الدولي والعلاقات العامة ميرتاغي غنديلوف والقائم بأعمال السفارة العراقية في باكو مكي ريسان المعموري، كانوا في استقبال الوفد".