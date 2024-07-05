رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون وتنشيط التنسيق مع بريطانيا

2024-07-05 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أهمية توسيع آفاق التعاون وتنشيط التنسيق مع بريطانيا.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن تشارلز هيتشن".وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بالارتقاء بها".وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية توسيع آفاق التعاون وتنشيط التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة للمصالح العليا للبلدين الصديقين وتعزيزاً للاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة".من جانبه، أكد هيتشن "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق وبما يعزز التعاون في مختلف المجالات".