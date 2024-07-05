أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

2024-07-05 11:48:02 - المصدر: واع

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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل/نيسان بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع 7% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي زاد 9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولاراً.