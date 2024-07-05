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أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
2024-07-05 11:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل/نيسان بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع 7% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي زاد 9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولاراً.



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