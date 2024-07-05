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أوروبا تبدأ الحرب التجارية ضد السيارات الكهربائية الصينية

أوروبا تبدأ الحرب التجارية ضد السيارات الكهربائية الصينية
أوروبا تبدأ الحرب التجارية ضد السيارات الكهربائية الصينية
2024-07-05 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جمركية تصل إلى 38 ٪؜ على واردات السيارات الكهربائية الصينية قبل اتخاذ قرار نهائي في نوفمبر ، متهمة بكين بدعم الشركات المصنعة لهذه الآليات بشكل غير قانوني. وستدخل الرسوم الجديدة ، بالإضافة إلى  أخرى بنسبة 10 ٪؜ على السيارات الصينية ، حيز التنفيذ يوم الجمعة. بعد أن بدأ تحقيق واسع النطاق في الإعانات الحكومية الصينية لصناعة السيارات الكهربائية في أكتوبر 2023 ، أعلنت بروكسل عن هذه التعريفات الجديدة في 12 يونيو ، بينما بدأت في نفس الوقت مفاوضات مع بكين لمحاولة حل المشكلات المحددة وتقليل مخاطر حرب تجارية.

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