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مايكروسوفت تستثمر 2.4 مليار دولار بمراكز بيانات في هذه الدولة

مايكروسوفت تستثمر 2.4 مليار دولار بمراكز بيانات في هذه الدولة
مايكروسوفت تستثمر 2.4 مليار دولار بمراكز بيانات في هذه الدولة
2024-07-05 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
مايكروسوفت تعتزم استثمار 2.2 مليار يورو 2.37 مليار دولار في مشروع جديد لإنشاء مراكز البيانات في أراغون ، أعلنت الاربعاء حكومة هذه المنطقة من شمال شرق اسبانيا ، والتي تسعى لتصبح مركزا للحوسبة السحابية. بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنتها الشركة الأمريكية الكبيرة في السنوات الأخيرة ، يصل إجمالي الاستثمارات التي خططت لها مايكروسوفت في المنطقة ، إلى 6.7 مليار يورو ، وفقا للرئيس الإقليمي لأراغون خورخي أزكون. يأتي قرار مايكروسوفت الاستثمار في مراكز البيانات في أراغون بعد ستة أسابيع من إعلان شركة أمازون ويب سيرفيسز ، الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات الحوسبة السحابية في أمازون ، عن مشروع استثماري بقيمة 15.7 مليار يورو 16.89 مليار دولار على مدى عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في نفس المنطقة.

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