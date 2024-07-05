2024-07-05 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

مايكروسوفت تعتزم استثمار 2.2 مليار يورو 2.37 مليار دولار في مشروع جديد لإنشاء مراكز البيانات في أراغون ، أعلنت الاربعاء حكومة هذه المنطقة من شمال شرق اسبانيا ، والتي تسعى لتصبح مركزا للحوسبة السحابية. بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنتها الشركة الأمريكية الكبيرة في السنوات الأخيرة ، يصل إجمالي الاستثمارات التي خططت لها مايكروسوفت في المنطقة ، إلى 6.7 مليار يورو ، وفقا للرئيس الإقليمي لأراغون خورخي أزكون. يأتي قرار مايكروسوفت الاستثمار في مراكز البيانات في أراغون بعد ستة أسابيع من إعلان شركة أمازون ويب سيرفيسز ، الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات الحوسبة السحابية في أمازون ، عن مشروع استثماري بقيمة 15.7 مليار يورو 16.89 مليار دولار على مدى عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في نفس المنطقة.