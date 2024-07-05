التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع

2024-07-05 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفض معدل التضخم في تركيا لأول مرة منذ 8 أشهر ، مسجلا تباطؤا أسرع من المتوقع مقارنة بالذروة التي وصلت إليها في مايو الماضي. أظهرت البيانات الصادرة أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 71.6 ٪ في يونيو الماضي ، من 75.5 ٪ في الشهر السابق ، وبلغ معدل التضخم الشهريالمقياس المفضل للبنك المركزي 1.6٪. توقع الاقتصاديون أن يسجل التضخم السنوي 72.6 ٪ وأن يرتفع على أساس شهري بنسبة تصل إلى 2.2 ٪ ، وفقا لاستطلاع أجرته بلومبرغ.