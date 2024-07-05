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التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع

التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع
التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع
2024-07-05 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
انخفض معدل التضخم في تركيا لأول مرة منذ 8 أشهر ، مسجلا تباطؤا أسرع من المتوقع مقارنة بالذروة التي وصلت إليها في مايو الماضي. أظهرت البيانات الصادرة أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 71.6 ٪ في يونيو الماضي ، من 75.5 ٪ في الشهر السابق ، وبلغ معدل التضخم الشهريالمقياس المفضل للبنك المركزي 1.6٪. توقع الاقتصاديون أن يسجل التضخم السنوي 72.6 ٪ وأن يرتفع على أساس شهري بنسبة تصل إلى 2.2 ٪ ، وفقا لاستطلاع أجرته بلومبرغ.

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