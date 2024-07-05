2024-07-05 12:00:08 - المصدر: منصة إيشان

يعود حزب العمّال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات التشريعية فيما وعد زعيمه كير ستارمر الجمعة بتجسيد “التغيير” و”التجدد الوطني” الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة. وتطوى صفحة في المملكة المتحدة بعد حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات من […]

ظهرت المقالة اليسار يطوي صفحة المحافظين في بريطانيا بعد 14 عاما: “التغيير يبدأ الآن” أولاً على ايشان.