2024-07-05 12:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تستكمل اليوم الجمعة مباريات بالجولة الـ(37) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات. سيشهد ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة الخامسة عصراً مباراة فريق الكرخ أمام نظيره نفط البصرة، فيما يستضيف ملعب الزوراء بنفس التوقيت لقاء فريق الكهرباء مع نوروز. وسيلاقي فريق أربيل نظيره كربلاء في الساعة السابعة […]

ظهرت المقالة دوري النجوم: خمس مباريات لحساب الجولة 37 مساء اليوم أولاً على ايشان.