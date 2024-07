مجلس ذي قار يرفع توصية للمحافظ لتحديد مركز متخصص بالأورام

2024-07-05 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:خاطب مجلس محافظة ذي قار، المحافظ بتخصيص معهد الصحة العالي ليكون مركزا متخصصا لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي المجلس للتخفيف من معاناة مرضى السرطان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. ومن المتوقع...

