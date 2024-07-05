2024-07-05 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، بتعرض عميد في الشرطة لحادث طعن، فيما بين ان رجل توفي في منطقة الغزالية والشكوك تحوم حول زوجته الثانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة اشخاص اقدموا على التشاجر مع ضابط برتبة عميد اثناء الواجب وقاموا بالتلفظ بألفاظ غير لائقة عليه وبعدها قاموا بضربه بسلاح ابيض ( سكين ) ضمن منطقة زيونة"، مبينا انه "تم نقل العميد الى المستشفى واعتقال الفاعلين لمعرفة ملابسات الحادث".

واضاف ان "هناك معلومات وردت بوجود حادث وفاة مشتبه بها داخل مستشفى الحكيم في منطقة الغزالية لرجل تولد 66 متزوج من نساء اثنين حيث طلبت الزوجة الاولى الشكوى ضد الزوجة الثانية واولادها كون حالة الوفاة كون حادث الوفاة حدثت داخل منزل الزوجه الثانية".