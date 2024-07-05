اليوم .. ليوث الرافدين بمواجهة البحرين ضمن البطولة العربية لكرة اليد

2024-07-05 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني للأشبال بكرة اليد اليوم الجمعة، ثاني مبارياته، عندما يلاقي نظيره البحريني في قاعة السلام ضمن منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال ( زون الشام والخليج )، المقامة في محافظة النجف الاشرف بمشاركة منتخبات العراق، السعودية، البحرين،الأردن، سوريا.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بأن " الجهاز الفني لليوث الرافدين بقيادة التونسي حسام بن نور يطمح إلى تحقيق نتيجة متميزة على الرغم من عدم كفاية التحضيرات التي سبقت البطولة، كونها اقتصرت على معسكر تدريبي داخلي في مدينة النجف".يشار إلى أن ليوث الرافدين استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الأردني بنتيجــة (40 - 28) هدفاً، وحصل لاعب منتخبنا رضا أحمد عبود على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما تغلب الفريق البحريني على منافسه السوري (41 - 16) هدفاً.