استجابة لمناشدة عبر "بغداد اليوم".. البدران يتبنى إضافة مقاطعة ضمن خطة المشاريع في البصرة

2024-07-05 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن تبني إحالة مقاطعة 651 ضمن مشاريع الخدمات هذا العام، مبينا انه سيسعى بالتعاون مع أعضاء المجلس لاستكمال ملف احالتها خلال هذا العام.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، إن "ادراج المقاطعة المذكورة ضمن خطة المشاريع التي سيجري مناقشتها بداية الاسبوع المقبل يتطلب موافقة الأعضاء واعتقد ان الجميع يريد تقديم الخدمات للمواطن البصري وعليه ممكن السعي لإضافة مقاطعة 651 الأسمدة والكهرباء الى خطة المشاريع".

وأضاف ان "مناشدة الأهالي وصلت عبر (بغداد اليوم)"، لافتا الى ان "المجلس سيتخذ القرار المناسب للعمل على ادراجها دون تحويلها للعام المقبل وفق ما سيتم الاتفاق عليه من أعضاء المجلس حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب للإحالة".

ودعا البدران لجنة من المقاطعة "لمقابلته غدا الجمعة او السبت للسعي لإدراج الخدمات الى مقاطعتهم".

يشار الى ان عدد من المواطنين مالكي مقاطعة 651 الأسمدة والكهرباء ناشدوا الحكومة المحلية في البصرة، بإضافة مقاطعتهم الى خطة مشاريع المحافظة للعام الحالي 2024.

وقال عدد منهم لـ"بغداد اليوم"، إن "الخطة وصلت من المحافظة للمجلس دون ادراج على الرغم من كونها وزعت منذ عام 2013 والى الان دون وجود اي شارع يؤدي اليها او المضي بتقديم الخدمات اليها"، مشيرين الى ان "كل عام ننتظر وتؤجل الخدمات الى المقاطعة للعام الذي يليه واغلبنا نسكن في الايجار".







