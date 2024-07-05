المنافذ تعلن إنجاز المرحلة الأولى من الربط الشبكي بنسبة 100 بالمئة

2024-07-05 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكد استشاري مشروع الربط الشبكي للمنافذ الحدودية، أحمد عز الدين، اليوم الجمعة ، أن الهيئة قطعت أشواطاً متقدمة في الربط الشبكي للمنافذ إلكترونياً، مشيراً الى إنجاز المرحلة الأولى من الربط الشبكي.وقال عز الدين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الأولى من الربط الشبكي للمنافذ تم إكمالها بنسبة 100%، وتم ربط جميع المنافذ الحدودية بالكابل الضوئي وإنشاء بنى تحتية بأعلى المواصفات من أجهزة شبكية وخوادم"، مؤكداً أن "جميع الأجهزة مربوطة حالياً بمركز عمليات المنافذ الحدودية في هيئة المنافذ".وأضاف أن "الربط الشبكي يعني أن التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة سيكون متاحاً، وسيكون تطبيقه مباشراً"، مشيراً إلى أنه "تم تطبيق برنامج إدارة المنافذ الحدودية ونقل صورة حية من أجهزة السونار مباشرة إلى مركز العمليات".وذكر أنه "تم التدقيق بالمنفذ ومركز العمليات ببث حي ما يؤدي إلى مكافحة الفساد ويخفف الضغوط على العاملين في المنافذ ومتابعة حركة الشاحنات والبضائع منذ دخولها إلى خروجها".