اسطنبول بالصدارة.. 36 ولاية تركية ترفع حجم صادراتها إلى الخارج خلال 2024

2024-07-05 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تمكَّنت 36 ولاية تركية من رفع حجم صادراتها إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2024. ووفقا لبيانات وزارة التجارة التركية، الجمعة، صدرت 19 ولاية ما يزيد عن مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من العام الجاري. وتصدرت إسطنبول الولايات الأكثر تصديرا، إذ حققت أعلى صادرات بقيمة 4 مليارات و31 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، وانخفضت صادرات المدينة بنسبة 17.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتلتها ولاية قوجا إيلي بمليارين و231 مليون دولار بانخفاض 8.8 بالمئة، وولاية إزمير بمليار و555 مليون دولار بانخفاض 19 بالمئة. واحتلت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المركز الأول في صادرات إسطنبول، تلتها الملابس والإكسسوارات، والآلات. وفي قوجا إيلي، كانت السيارات هي القطاع الذي حقق أكبر قدر من الصادرات. واحتل الوقود الأحفوري والزيوت المعدنية المرتبة الأولى في صادرات إزمير. وجاءت ألمانيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة من الولايات الثلاثة.