مجلس نينوى يتوعد بحملات إعفاء جديدة: قصور كبير بتوفير الخدمات

2024-07-05 13:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد تصويته، الثلاثاء الماضي، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في نينوى، توعد مجلس المحافظة، بحملة اعفاء جديدة تطال المسؤولين المحليين، فيما اكد مسؤول محلي أن الجميع شخص وجود تقصير كبير بتوفير الخدمات داخل المحافظة.

وقال عضو المجلس محمد هريس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حملة إعفاء مدراء الوحدات الإدارية لن تكون الأخيرة في نينوى، وستكون هنالك حملات أخرى تشمل إقالة أغلب مدراء الدوائر الحكومية".

وأضاف اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، أن "هذا التغيير هو لصالح المحافظة، ولا يوجد أي استهداف شخصي لحزب معين أو شخصية معينة"، مشيراً الى أن "الجميع شخص وجود تقصير كبير في خدمة المواطن من قبل مسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية".

وبنفس السياق فقد كشف مصدر سياسي، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن حملة تغييرات جديدة سيقوم بها مجلس محافظة نينوى خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة نينوى سيقوم بحملة إعفاءات لمدراء التربية والاستثمار والبلديات والماء ومدراء الأقسام في تلك المؤسسات، فضلا عن مدير الزراعة".

وأضاف المصدر، أن "مجلس المحافظة سيقوم باختيار مدير جديد أيضا لدائرة صحة نينوى، ويعين بدلاء للذين سيتم إعفائهم من مناصبهم".

وأشار إلى أن "هنالك حراكا يجري لإقناع الأطراف التي علقت حضورها في جلسات مجلس المحافظة، لغرض عودتهم وتقسيم المناصب".

جدير بالذكر ان مجلس محافظة نينوى، صوت الثلاثاء (2 تموز 2024)، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في المحافظة.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة نينوى صوت على إعفاء جميع قائمي المقام ومدراء النواحي في المحافظة".

وأضاف، إن "مجلس محافظة نينوى انتخب سيدو الاحمدي قائمّقام قضاء سنجار، والتصويت على رعد ناصر قائمّقام قضاء تلكيف، فضلا عن التصويت لفواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة، والتصويت على خليل هابش قائمّقام قضاء تلعفر، وشعلان الغلب الجربا قائمّقام قضاء البعاج".



