بتهمة تفجير سيارته الشخصية وإثارة القلاقل.. اعتقال قيادي سابق بالاتحاد الوطني في السليمانية

2024-07-05 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفادت وسائل إعلام محلية في السليمانية، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، نقلا عن مصادر أمنية، باعتقال القيادي السابق في الاتحاد الوطني عطا سراوي الذي انفجرت سيارته وسط المدينة نيسان الماضي.

وقالت وسائل الإعلام، إن "المواطن (عطا سراوي) تم اعتقاله صباح اليوم في مطار السليمانية الدولي بعد عودته من خارج البلد"، مبينة أن "عملية الاعتقال جاءت وفقا لأوامر قضائية".

وأضافت أن "الموقوف (سراوي) مطلوب لقيادة شرطة السليمانية استنادا للمادة (456) من قانون العقوبات العراقي، ومطلوب كذلك لجهاز أمن الإقليم وفق المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابعت أن "سراوي متهم بتفجير سيارته الخاصة في نيسان الماضي بهدف خلق الهلع والرعب عند المواطنين وإثارة القلاقل والبلبلة".

وكان القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني عطا سراوي قد نشر في وقت سابق بيانا حول اعتقاله قال فيه إنه "لحظة وصولي إلى مطار السليمانية الدولي في الساعة الرابعة من صباح اليوم، طوقتني مفرزة كبيرة من قوات التدخل السريع تطلب مني مرافقتهم إلى مبنى الأمن العام في السليمانية بناء على أوامر قضائية".

وفي نيسان 2024، أفادت مصادر مطلعة في محافظة السليمانية، باستهداف سيارة قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني بعبوة ناسفة.

وذكرت المصادر ان "عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القيادي السابق بالاتحاد الوطني الكردستاني (عطا سراوي) وسط سوق سرجنار بالمدينة".



