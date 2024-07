طقس الناصرية يسجل 48 درجة مئوية اليوم وانخفاض طفيف يوم غد

2024-07-05 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تتوقع الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة الناصرية اليوم الجمعة إلى 48 درجة مئوية، وستكون درجة الحرارة الصغرى 31 درجة مئوية، مما يشير إلى يوم حار بشكل عام. أما يوم غد السبت ووفق البيانات التي اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية...

