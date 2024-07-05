المرور تكشف خطتها الخاصة بشهر محرم وتعلن صدور توجيهات من الجهات العليا

2024-07-05 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجكشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن خطتها الخاصة بشهر محرم الحرام، فيما أعلنت عن صدور توجيهات من الجهات العليا.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من المدير العام اللواء رعد مهدي عبد الصاحب، هناك تنسيق مشترك عالٍ مع الأجهزة الأمنية والقيادات في بغداد والمحافظات التي تشهد وفود الزائرين سواء في بغداد أو كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وباقي المحافظات من أجل تأمين انسيابية حركة السير والمرور".وأضاف الحسون، أن "مديرية المرور العامة ستقوم بنشر مفارز المرور في الطرق الرئيسة والتقاطعات والساحات حسب التوجيهات الصادرة من الجهات العليا"، مبيناً أن "هناك تأكيداً على مساعدة المواطنين، وأن يكون الأداء الأمثل للمنتسبين في المرور والتعامل بالشكل الحسن والأمثل للزائرين".وأكد أن "هناك توجيهات وتوصيات من قبل مدير المرور العام على تقديم أفضل خدمة للمواطن، وتأمين حركة السير والمرور بانسيابية عالية خلال شهر محرم الحرام، وتقديم كل ما يتطلب لفتح حركة الطرق وسير المركبات في بغداد والمحافظات التي تشهد إقبالاً واسعاً من الزائرين".