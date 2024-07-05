بعد إنجاز أولى.. صلاح الدين تعلن إعداد خطة خدمية لـ100 يوم جديدة

2024-07-05 13:54:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، إعداد وثيقة لإحلال السلام بالمحافظة تمهيداً لعودة جميع النازحين، فيما أشارت إلى إعداد خطة خدمية لـ100 يوم جديدة بعد إنجاز 100 يوم سابقة.وقال نائب محافظ صلاح الدين مفيد منعم البلداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمت زيارة ناحية بني تميم لافتتاح مركز صحي ومدرسة ضمن دعم الاستقرار، وكذلك افتتاح مدرسة في قرية البوفدعوس، بعد ذلك توجهنا إلى منطقة سيد غريب التي تشهد عودة النازحين بعد توجيهات رئيس الوزراء بغلق المخيمات يوم 30 تموز، حيث تمت تهيئة الأجواء لعودة النازحين".وأضاف البلداوي، أنه "كانت هناك مشاكل عشائرية حيث تم اجتماع بعض الأطراف في مقر اللواء 32 الماسك للأرض، وكانت هناك عدة مطالب وطلبات مقدمة من قبل النازحين تخص الماء والكهرباء والمراكز الصحية وبناء المدارس".ولفت إلى أن "محافظ صلاح الدين أوعز لمدير عام صحة صلاح الدين بأن يكون هناك دعم للمراكز الصحية، وأوعز لمدير مديرية توزيع الكهرباء جنوب محافظة صلاح الدين حسن المثنى، بصرف محولات وأعمدة كهرباء وإنارة وأسلاك من أجل تعزيز ودعم النازحين في منطقة سيد غريب، فيما أوعز بأن تكون هناك مدرستان ضمن صندوق دعم الاستقرار وسوف تنجز خلال الأشهر المقبلة من ضمن خطة دعم الاستقرار".وتابع: "بعد ذلك أوعز المحافظ بحل النزاع بخصوص وجود اتفاق بين أبناء العشائر، وتم استدعاء الأطراف إلى ديوان المحافظة بحضور مسؤول استخبارات الحشد، وتم الاستماع إلى الطرفين بحضور ممثل مديرية زراعة صلاح الدين ناطق السامرائي، وكذلك ممثل القانونية عامر مطلك، ومسؤول قسم الشعبة القانونية في المحافظة، وعضو مجلس المحافظة عاطف النجار، حيث تم حل النزاع وإعداد وثيقة وقعت من قبل كل الأطراف من أجل إحلال السلام في محافظة صلاح الدين".وأكد "حرص محافظ صلاح الدين على أن يكون هناك استقرار أمني وعشائري من خلال بناء البنى التحتية ودعم كل المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية وصندوق الإعمار ودعم الاستقرار، وكذلك الخطط التي تشرع بها المحافظة من أجل تغيير الوضع الخدمي، وهناك لمسات إعمارية تخص المحافظة".وأردف بالقول: "نحن جادون بما قدمناه خلال 100 يوم لإعمار المحافظة، واجتمع المحافظ مع مديري الدوائر في المحافظة وتم وضع خطة ثانية لـ100 يوم قادمة، بعد مناقشة الإنجازات والإخفاقات والملاحظات وتقيم ما تحقق خلال 100 يوم".وأشار إلى أن "هناك زيارات ميدانية موفقة لمحافظ صلاح الدين تشمل جنوب ووسط وشمال المحافظة، ويوم أمس كانت زيارة للوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني، وكانت هناك زيارة تفقدية لمصفى بيجي، حيث تحدثنا وتناقشنا حول إمكانية تنفيذ المشاريع الخاصة بالجهد الهندسي الذي يشمل العشوائيات والمناطق الزراعية".وأكد أن "صلاح الدين تعيش طفرة نوعية في متابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة والمستمرة والمقترحات، وهناك رؤية لدى محافظ صلاح الدين لكونه يمتلك خبرة عمل كبيرة جداً، إذ أوعز بمتابعة المشاريع المتوقعة وسحب المشاريع المتلكئة وصرف كل السلف التي تخص المقاولين خاصة أصحاب الاستحقاق الذين تفوق نسبة إنجازهم نسبة 20%".