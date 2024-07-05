اليوم .. (4) مباريات لحساب الأدوار النهائية لمنافسات ممتاز الكرة

2024-07-05 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الجمعة أربع مباريات، لحساب الجولة الخامسة من الأدوار النهائية لمنافسات الدوري الممتاز المؤهل لدوري نجوم العراق للموسم المقبل، بإقامة أربع مباريات تجرى جميعها في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " فريق الكرمة سيلتقي نظيره الرمادي في ملعب زاخو لحساب المجموعة الأولى، فيما يستضيف الناصرية في ملعب الشطرة القادم من الأنبار فريق الجولان".وأضاف أن " صاحب الأرض والجهور فريق ديالى سيلاعب نظيره المصافي ضمن منافسات المجموعة الثانية ، ويلعب فريق البيشمركة مع الاتصالات في ملعب الأول".هذا ويتصدر فريق ديالى ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، ويقف البيشمركة ثانياً بـ6 نقاط، ويحل فريق المصافي ثالثاً بـ(5) نقاط، والاتصالات رابعا بـ(5) نقاط أيضاً، فيما يتصدر فريق الكرمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ويحل الرمادي ثانياً بـ(8) نقاط، ثم الجولان ثالثاً بنقطتين، يليه بالترتيب الرابع بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فريق الناصرية.