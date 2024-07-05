2024-07-05 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الجمعة، عن إجراءات استباقية استعداداً لتصفيات المونديال، فيما أكد قرب إنشاء مخيم كشفي كبير في بغداد.

وقال المبرقع لبرنامج (بتوقيت القشلة) على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الوزارة تستعد إلى استحقاقات التصفيات المونديالية بعدة إجراءات لوجستية لتهيئة ملعب جذع النخلة للتصفيات، من ضمنها الاتفاق مع دائرة الرعاية العلمية لإعداد برامج وافلام تليق بهذا المناسبة واعداد الجمهور لاستقبال المنتخبات وجماهيرها بما يليق بالشعب العراقي وبكرمه"، داعيا الى "عدم الانصياع وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض الذين يطلقون مصطلحات دخيلة لا تمثل الشعب العراقي ولا ثقافته".

وأشار الى أنه "يجب أن تعلو في مدرجات جذع النخلة رسالة إلى كل العالم بأن العراق اهلا للضيافة"، مبينا أن "الوزارة اتجهت لاستكمال بعض النواقص اللوجستية استعدادا للتصفيات، لاسيما من الجانب الأمني وتحقيق نجاح مشابه لما تحقق في خليجي 25، فضلا عن جوانب أخرى تتعلق بالفنادق وبما يناسب جميع الوفود".

وفيما يتعلق بالنهوض بواقع الشباب قال المبرقع أنه "سيتم انشاء مخيم كشفي كبير قرب ملعب التاجيات في بغداد للشباب يهدف الى خلق بيئة مثالية للشباب الذي يعتمد على نفسه وتكوين شاب قادر على العمل تحت الضغط بشتى الظروف"، لافتا الى أن "الوزارة حصلت على الموافقة بإدراج انشاء هذا المخيم في بغداد".

وأضاف أن "الوزارة أنهت قبل أيام مخيم كشفي في محافظة السليمانية ضم شباب من مختلف المحافظات وهو جزء من برنامج الوزارة لرعاية الشباب".