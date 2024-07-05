قناة الثامنة تأخذ اراء الايرانيين بشأن انتخاب رئيس جديد لبلادهم

2024-07-05 14:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

دعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للادلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشّح الإصلاحي مسعود بزيشكيان والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي. وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 04,30 ت غ) في 58638 مركزا في انحاء البلاد. وأدلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي بصوته مع فتح مراكز الاقتراع على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 حزيران/يونيو نظّمت على عجل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي توفي في حادث مروحية في 19 أيار/مايو. وفي الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39,92%