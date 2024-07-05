2024-07-05 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

حاولت “إيشان” تقصي الأسباب التي دفعت النائبة عالية نصيّف، إلى الانسحاب من “ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي، وتوالت مع القيادي في الائتلاف وعضو البرلمان فراس المسلماوي، وقال “لا نعرف الأسباب”. وأضاف المسلماوي في حديثٍ مع “إيشان“، أن “هناك أسباب عديدة، تدفع بعض أعضاء الأحزاب أو أعضاء الكتل، إلى الانسحاب ومنها أسباب انتخابية، وأخرى لوجود […]

ظهرت المقالة أسبوع على استقالة عالية نصيّف.. دولة القانون لـ”إيشان”: لا نعرف لماذا انسحبت أولاً على ايشان.