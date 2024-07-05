2024-07-05 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت ، سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلاً في المنطقة الجنوبية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”. وأضاف البيان […]

ظهرت المقالة طقس العراق: غبار خفيف يتسبب بتراجع الحرارة بضع درجات أولاً على ايشان.