شملت عمليات استباقية.. شرطة كركوك تعلن خطتها لتأمين شعائر محرم الحرام

2024-07-05 14:42:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام، فيما أكدت تنفيذ عمليات استباقية في عدد من مناطق المحافظة ضمن الخطة.وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، المقدم عامر شواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة شرطة كركوك وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وضعت خطة متكاملة لتأمين أداء شعائر شهر محرم الحرام في المحافظة شملت جميع مناطق كركوك".وأضاف شواني، أن "الخطة تتضمن تأمين 123 حسينية وموكب عزاء بإمرة ضباط برتب عالية وبمشاركة جميع القوات الأمنية، فضلاً عن تأمين محيط المدينة والطرق التي تسلكها مواكب الزوار وانتشار كامل على الطرق الرئيسة لتأمين حماية المواكب المتوجهة إلى محافظات بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وتسهيل مرورهم عبر السيطرات ومنافذ كركوك".وتابع أن "الخطة شملت تنفيذ عمليات استباقية من قبل أفواج الطوارئ والجيش لمداهمة وتفتيش عدد من المناطق على أطراف المدينة، وتم تفتيش 5 أحياء سكنية وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق أحكام قضائية مختلفة".