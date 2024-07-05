2024-07-05 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن قرب فيليب كوتينيو لاعب أستون فيلا من العودة إلى منافسات الدوري البرازيلي.

وقال رومانو، على حسابه الرسمي لمنصة "إكس"، إن "كوتينيو على أعتاب العودة للدوري البرازيلي على سبيل الإعارة، من بوابة فاسكو دي غاما".

وانضم كوتينيو، البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف أستون فيلا، قادما من برشلونة، مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022.

وقضى اللاعب البرازيلي، الموسم الماضي، على سبيل الإعارة مع الدحيل القطري، حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة.

وبدأ فيليب كوتينيو، مسيرته في أكاديمية فاسكو قبل الانتقال إلى إنتر ميلان في عام 2008.

المصدر: وكالات



