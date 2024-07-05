2024-07-05 15:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي "المُنحلة"، أنها ستستأنف قرار حلها الصادر من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بغية إنصافها وعودتها لعملها في النادي.

وقال عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز "إننا كإدارة مبعدة سنميز القرار ونسلك الإجراءات القانونية بمركز التسوية والتحكيم في العراق لإنصافنا ولإثبات أحقيتنا في إدارة النادي".

وأضاف أن "أندية عراقية مرت بنفس الظروف التي مررنا بها لكنها بقت في إدارة النادي وكسبت الاستحقاق في العودة لعملها من جديد".

وتابع "في حال عدم إنصافنا فسنلجأ إلى محكمة كاس الدولية في سويسرا لإنصافنا".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد قررت أول أمس الأربعاء، حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي برئاسة فلاح حسن، وسمّت هيئة مؤقتة لإدارة النادي.

وتألفت الهيئة المؤقتة من أحمد خالد جواد الشهيد رئيساً للهيئة، ويعقوب حسين سالم نائباً له، ووعد فياض موزان أميناً للسر، وعلاء جهان بغش الأمين المالي.

وتمت تسمية أعضاء الهيئة المؤقتة وهم ليث حسين شهيب، ومحمود كريم عبد الهادي، وغيث عبد الغني عبد الواحد.

وستقود الهيئة النادي لثلاثة أشهر بعدها يتم إجراء انتخابات رسمية من قبل الهيئة العامة. ‎

وجرت آخر انتخابات عام 2022 وأسفرت عن بقاء الدولي السابق فلاح حسن رئيساً لإدارة النادي منذ العام 2010.