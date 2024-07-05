منتخبنا البارالمبي بالمبارزة يحقق نتائج مميزة في بطولة العالم

2024-07-05 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق لاعبو منتخبنا البارالمبي نتائج متميزة في منافسات بطولة كأس العالم المقامة حالياً في بولندا والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.وقال عضو المكتب التنفيذي رئيس اتحاد المبارزة البارالمبي علي حميد في بيان للجنة البارالمبية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " اللاعب عمار هادي حصل على الوسام الذهبي في فعالية الفردي بسلاح سيف المبارزة ، كما حقق اللاعب زين العابدين غيلان على الميدالية الفضية في سلاح سيف المبارزة ".وأضاف أن " التصنيف العالمي للاعب عمار هادي أرتفع الى المركز الرابع فيما ارتفع ترتيب اللاعب زين العابدين غيلان الى السابع عالمياً ،وهذا أعلى ترتيب على مستوى اللاعبين لفئة A ".