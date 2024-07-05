بريطانيا.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه "حزب العمال"؟

2024-07-05 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تبرز مجموعة من التحديات العامة التي يواجهها حزب العمال في الحكومة البريطانية الجديدةبعد فوزه الساحق بـ 409 مقاعد في البرلمانوفي مقدمتها التحديات الاقتصادية ، والتي تعد من أهم العقبات التي يجب أن يواجهها الحزب ، لأن الاقتصاد البريطاني يعاني من عواقب مغادرة الاتحاد الأوروبي ، ثم آثار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي. وتتطلب هذه التحديات من الحزب وضع سياسات اقتصادية فعالة تركز على تحفيز النمو وخفض الدين العام وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية ، تواجه الحكومة الجديدة تحديات اجتماعية عميقة تتعلق بعدم المساواة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. وتتطلب معدلات الفقر وعدم المساواة المرتفعة سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض ، من خلال تعزيز الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. يجب على الحزب أيضا الاهتمام بمشاكل الإسكان وتزويد المواطنين بالسكن المناسب والميسور التكلفة.