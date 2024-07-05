بعد القبض على افرادها العشرة.. الديوانية تعلن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وتروجيها

2024-07-05 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، القبض على عصابة مؤلفة من 10 اشخاص تعمل بتجارة المخدرات وترويجها في المحافظة.

وقالت القيادة في باين تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأمرة مدير المخدرات فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين، وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة فضلا عن جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، تمكنت من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وترويجها داخل المحافظة والقبض على افرداها العشرة".

وأوضحت انه "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال فضلا عن أدوات تستخدم للتعاطي ورمانة يدوية وبندقية كلاشنكوف ومسدس".

وأكدت انه "تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة".



