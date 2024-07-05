خطة خاصة بشهر محرم .. المرور تصدر توجيهات بمساعدة المواطنين

2024-07-05 15:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





كشفت مديرية المرور العامة خطتها الخاصة بشهر محرم الحرام، فيما أعلنت عن صدور توجيهات من الجهات العليا.

وكشف مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون وجود تنسيق مشترك عالٍ مع الأجهزة الأمنية والقيادات في بغداد والمحافظات التي تشهد وفود الزائرين سواء في بغداد أو كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وباقي المحافظات من لتأمين انسيابية حركة السير والمرور.

وأضاف الحسون أن مديرية المرور العامة ستقوم بنشر مفارز المرور في الطرق الرئيسة والتقاطعات والساحات حسب التوجيهات الصادرة من الجهات العليا، مبيناً أن "هناك تأكيداً على مساعدة المواطنين، وأن يكون الأداء الأمثل للمنتسبين في المرور والتعامل بالشكل الحسن والأمثل للزائرين.

وأكد أن هناك توجيهات وتوصيات من قبل مدير المرور العام على تقديم أفضل خدمة للمواطن، وتأمين حركة السير والمرور بانسيابية عالية خلال شهر محرم الحرام، وتقديم كل ما يتطلب لفتح حركة الطرق وسير المركبات في بغداد والمحافظات التي تشهد إقبالاً واسعاً من الزائرين".



