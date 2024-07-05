الحدود يجدد لمحترفي الفريق (دلاهي وداكوستا) لموسم آخر

2024-07-05 16:00:04 - المصدر: واع

بغداد - عماد الركابياعلنت ادارة نادي الحدود الرياضي، اليوم الجمعة عن تجديد التعاقد مع لاعبي الفريقي المحترفين الموريتاني كابتن الفريق محمد دلاهي والمهاجم السنغالي داكوستا لموسم اخروقال مشرف الفريق وامين النادي حازم تيموز لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "تجديد التعاقد جاء بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعبان هذا الموسم وبموافقة الادارة التي تسعى بشكل مستمر الى الاستقرار الدائم مع تقدير اللاعبين المميزين".وتابع: " كان هدفنا منذ بداية الموسم ان نقدم مستوى جيدا ويكون فريقنا ضمن الفرق العشرة الاولى في دوري نجوم العراق ونحن الان نقف في المركز التاسع مع وجود مباراة اخيرة لنا امام فريق الكرخ".