مبابي في القائمة.. 4 لاعبين من المنتخب الفرنسي مهددين بالايقاف

2024-07-05 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن وجود ازمة خانقة يمر بها منتخب الديوك خلال مواجهة البرتغال، في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن "هناك 4 لاعبين بصفوف منتخب الديوك، تحت تهديد الإيقاف والغياب عن الدور قبل النهائي، حال حصولهم على بطاقة صفراء"

ويتصدر مبابي، قائمة المهددين، حال تأهل فرنسا، ومعه الثلاثي عثمان ديمبلي وأوريلين تشواميني وأنطوان غريزمان.

ويغيب عن صفوف منتخب فرنسا أمام البرتغال لنفس السبب، نجم خط الوسط أدريان رابيو بسبب حصوله على إنذارين في مباراتي بولندا وبلجيكا.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على بلجيكا، بينما صعدت البرتغال بصعوبة بالغة على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات







